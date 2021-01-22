Звезды вместо ведущих. Продюсер тревела поделилась подробностями нового сезона

Тревел-шоу "Орел и Решка" отмечает юбилей. Создатели проекта в честь 10-летия пригласили знаменитостей на роль ведущих. В 10 выпусках будут показывать разные локации известные артисты.

"Юбилейный 10-й сезон мы уже снимали с яркими ведущими тревела, поэтому не хотелось повторяться. Решили отметить годовщину со звездами, за которым зрителям будет интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами", - рассказала генеральный продюсер проекту Елена Синельникова.

Из-за карантина съемочный процесс усложнился.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

"Проект столкнулся с ужасными ограничениями: нам пришлось выбирать из стран, которые открыты и не требуют после прилета 14 дней находиться на карантине. Мы постоянно подстраиваемся под карантинные условия. Например, 5 января группа имела вылетать на съемки в Перу. А 1 января узнали, что Перу закрылось на карантин. Пришлось срочно сдавать билеты и искать новую страну, заново сдавать ПЦР-тесты", - рассказала Синельникова "Новому каналу".

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Сезон "Орла и решки. 10 лет" будут начинать исполнители Мишель Андраде и Позитив.

Команда тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" побывала на горнолыжном курорте в Алматы. Ведущая Анастасия Ивлеева отдохнула на курорте Oi-Qaragai ("Лесная сказка"). Она рассказала о 3 самых интересных места, которые должен посетить турист. Первым ведущая показала юрту-ресторан, которая считается крупнейшей в мире. Диаметр юрты составляет почти 20 м. Ее записали в Книгу Рекордов Гиннеса в 2015 году.