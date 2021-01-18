"Место силы" и необычный ресторан. В тревел-шоу показали интересные места в зимнем Казахстане

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Команда тревел-шоу "Орел и Решка. Девчата" побывала на горнолыжном курорте в Алматы. Ведущая Анастасия Ивлеева отдохнула на курорте Oi-Qaragai ("Лесная сказка").

Она рассказала о 3 самых интересных места, которые должен посетить турист. Первым ведущая показала юрту-ресторан, которая считается крупнейшей в мире. Диаметр юрты составляет почти 20 м. Ее записали в Книгу Рекордов Гиннеса в 2015 году. Прозрачный купол юрты символизирует небосвод. Многочисленные ленты, которые подвесили под потолком, для казахов символизируют звезды и Млечный путь. Также местные верят, что гирлянды отгоняют от дома злых духов.

Следующим стало "Место Силы", как рассказали в тревеле, что показывает "Новий канал".

"Здесь очень мощный энергетический поток, который способен выполнить любое желание. Особого названия в этой статуи-пирамиды нет, написано просто" Место Силы ". Чтобы желание исполнилось, нужно стать и прислушиваться к себе. Говорят, что именно здесь энергетический столб поднимается из земных недр к небу. Поэтому следует сфокусироваться на себе, подумать о самом заветном желании, коснуться пирамиды, не забыть бросить монетку на удачу - и магия начнет действовать", - рассказала Ивлеева.

Третьей достопримечательностью является горы.

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"Здесь есть 18 трасс для катания. Их общая длина - 20 км. Поэтому не могу уехать и не покататься. Впервые за мою историю в "Орел и Решка" стану на лыжи и съеду с горы", - отметила ведущая.

Команда тревела отправилась к озеру Виктория, которое находится в центре Африки. Ведущий Антон Зайцев решил развлечься экстремально, поэтому принял участие в рафтинге (скоростной сплав по горной реке через пороги на надувной лодке, плоте или на тюбе - Gazeta.ua). За такое ​​развлечение он заплатил $160.