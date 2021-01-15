"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Команда тревела отправилась к озеру Виктория, которое находится в центре Африки. Ведущий Антон Зайцев решил развлечься экстремально, поэтому принял участие в рафтинге (скоростной сплав по горной реке через пороги на надувной лодке, плоте или на тюбе - Gazeta.ua). За такое ​​развлечение он заплатил $160.

"Для разогрева встречаем первый порог под названием "утренний душ". На самом деле, адреналин зашкаливает, но это еще "детский порог". Следующие 10 км встречаем пороги, где каждый опаснее предыдущего", - сказал ведущий "Орла и решки", которое показывает "Новий канал".

Мужчина доплыл до порога 5-ой категории сложности. Он назвал его "гигантской мясорубкой". Через некоторое время лодка ведущего накрыло сильным потоком. Зайцев оказался под водой.

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"Этот порог нужно было проходить ближе к берегу, где течение несколько слабее. Но я растерялся. Мой капитан пытался вернуть в сторону сам, но понял, что не успевает, поэтому решил пройти порог на скорости. Но и это не удалось, поэтому лодка перевернулась. Я пытался найти хоть какую-то опору, чтобы вынырнуть и набрать воздуха, но течение тянула вниз, а вода сильно била по голове", - признается ведущий.

В очередном выпуске тревела "Орел и Решка" ведущий Антон Зайцев во время путешествия к Южному Казахстану сходил на охоту с беркутом. Стоимость такого удовольствия - $1 тыс. (около 28 тыс. грн).