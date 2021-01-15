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пятница, 15 января 2021 19:40

"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
5

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Ведущий едва не погиб во время съемок
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Ведущий едва не погиб во время съемок
Ведущий едва не погиб во время съемок
Ведущий едва не погиб во время съемок
Ведущий едва не погиб во время съемок

Команда тревела отправилась к озеру Виктория, которое находится в центре Африки. Ведущий Антон Зайцев решил развлечься экстремально, поэтому принял участие в рафтинге (скоростной сплав по горной реке через пороги на надувной лодке, плоте или на тюбе - Gazeta.ua). За такое ​​развлечение он заплатил $160.

"Для разогрева встречаем первый порог под названием "утренний душ". На самом деле, адреналин зашкаливает, но это еще "детский порог". Следующие 10 км встречаем пороги, где каждый опаснее предыдущего", - сказал ведущий "Орла и решки", которое показывает "Новий канал".

Мужчина доплыл до порога 5-ой категории сложности. Он назвал его "гигантской мясорубкой". Через некоторое время лодка ведущего накрыло сильным потоком. Зайцев оказался под водой.

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"Этот порог нужно было проходить ближе к берегу, где течение несколько слабее. Но я растерялся. Мой капитан пытался вернуть в сторону сам, но понял, что не успевает, поэтому решил пройти порог на скорости. Но и это не удалось, поэтому лодка перевернулась. Я пытался найти хоть какую-то опору, чтобы вынырнуть и набрать воздуха, но течение тянула вниз, а вода сильно била по голове", - признается ведущий.

В очередном выпуске тревела "Орел и Решка" ведущий Антон Зайцев во время путешествия к Южному Казахстану сходил на охоту с беркутом. Стоимость такого удовольствия - $1 тыс. (около 28 тыс. грн).

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