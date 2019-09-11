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среда, 11 сентября 2019 18:35

Самые дешевые аттракционы и необычные кофейни: чем удивляет Харьков
21

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Стадион "Металлист"
Фото: Ирина Кальченко
Харьков. Станция "Госпром"
Харьков. Станция "Госпром"
Харьков. Станция "Госпром"
Площадь Свободы

Харьков стал одним из самых популярных мест для переселенцев: он недалеко от Донбасса и здесь самый большой рынок в Украине, где немало рабочих мест. Но за годы войны население в городе сократилось, часть бизнеса закрылась, а харьковчане переехали жить в другие города-за близости к России.

Впервые еду в Харьков, как турист. Перед тем читаю самые привлекательные места для посещения. Рекламируют главную городскую площадь, парк Шевченко и стадион "Металлист".

Первое впечатление, когда выхожу на вокзале — ничего особенного. Выход через подземный серый тоннель обходит главный вокзал. По факту, оказываешься сразу на площади перед вокзалом. Рядом метро, супермаркеты и площадь с фонтаном.

Решаю сначала поехать на стадион "Металлист". От вокзала - 3 остановки на метро. Подземка некрасива: стены серые и маловато света. Перед входом очереди в автоматы, где покупают бумажный билет. С собой надо иметь мелкие купюры, потому что автомат принимает от 1 до 10 гривен. Рядом пополняют пластиковые карты, но тем, кто путешествует на день - два их покупать не выгодно.

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Сами вагоны метро новее, чем в Киеве и пустые. Постоянно есть свободные места, чтобы сесть. Доезжаю до "Металлиста" . Местные называют его "пауком", из-за странной конструкции. В 2016 на стадионе начал тренироваться донецкий Шахтер. Возле кассы собралось немало людей. Покупают билеты на футбол. Билеты стоят от 140 гривен в центральном секторе. Вип-зона обойдется в 1700 гривен.

Автор: Ирина Кальченко
  Стадион "Металлист"
Стадион "Металлист"

"Дорогие вип-зоны, все покупают самые дешевые все покупают только центральные или самые дешевые", - говорит мужчина возле кассы, которому на вид 50 лет.

Выглядит сам стадион модерново и по-новому, в дизайне много зеркал.

Отель забронировали заранее на станции Научная. От центра - одна остановка. За двухместный номер с завтраком заплатили 3200 гривен. Отель похож на маленький венецианский дом. Номер в бирюзовом стиле. Везде зеркала. В коридоре приятно пахнет духами. Везде развешаны картины М