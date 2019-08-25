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четверг, 29 августа 2019 20:25

С Аланийськои крепости открывается лучшая панорама
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Крепость Алании построена в 13 веке для защиты от врагов на скалистом полуострове на высоте 250 метров
Фото: Ольга Васкив
Крепость Алании построена в 13 веке для защиты от врагов на скалистом полуострове на высоте 250 метров
Крепость Алании построена в 13 веке для защиты от врагов на скалистом полуострове на высоте 250 метров
Крепость Алании построена в 13 веке для защиты от врагов на скалистом полуострове на высоте 250 метров
Крепость Алании построена в 13 веке для защиты от врагов на скалистом полуострове на высоте 250 метров

Супруги Ольга и Сергей Руденко с дочерью Александрой отдыхали в июле в Турции. Путешествовали по Алании - туристическому городу страны на южном побережье Турции. Рассказали об интересных местах и ​​достопримечательностях города.

Крепость Алании находится около центра города. Построенная в 13 веке для защиты от врагов на скалистом полуострове на высоте 250 метров. Окружена толстыми стенами длиной 7 километров и состоит из 140 башен, самая красиваяиз которых - Красная башня. Восьмиугольная сторожевая башня Кызыл Куле построена из красного кирпича. Сейчас это символ города, ее изображение есть даже на флаге Алании.

Круизный порт Алании похож на музей удивительных кораблей. Чтобы выделиться, турки оформляют круизные корабли в пиратском стиле, делают декорации из фильмов, устанавливают скульптуры морских чудовищ, черные паруса. Можно заказать морскую экскурсию по побережью от 20 долларов. В стоимость входит питание, пенная вечеринка.

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Аланию называют "городом пещер". Некоторые из них, такие как Дамлаташ или Дым можно увидеть самостоятельно. Другие расположены высоко в горах или на скалистых берегах. Пещера Влюбленных находится неподалеку Красной башни. В Средние века здесь жили пираты, которые держали наворованное имущество и взятых в плен рабов.

Добраться до нее можно только морем. Войдя из одного отверстия пещеры можно выйти на другую сторону полуострова. Расстояние между входом в пещеру и морской водой 34 м. Но проход вмещает всего одного человека, по некоторым туннелях надо лезть на четвереньках. С другой стороны с высоты 8 метров влюбленные, держась за руки прыгают в море. Там их подбирают катера или плывут сами к берегу. По легенде, их любовь после этого скачка будет вечной.

Лучший пляж в городе - в 15 минутах ходьбы от центра. Его называют пляжем Клеопатры, но она там так и не бывала никогда. Окруженная горами бухта, на пляже мелкая света галька и крупный белый песок. Вход - бесплатный, платить надо за лежаки и зонты.

Рядом пляжа - фуникулер. Его установили 2 года назад. К нему постоянно очереди. Но она движется быстро. За 28 лир можно подняться на Аланийську крепость на высоту 250 метров над уровнем моря. Оттуда открывается лучшая панорама на побережье и город. Длина канатной дороги - 830 метров, поездка в стеклянных кабинках продолжается всего 10 минут.

Алания, город на южном побережье Турции, ежегодно привлекает к себе миллионы туристов со всего мира. По данным newsturk в 2017 году Анталийское побережье посетило более 10,5 млн туристов.

Автор: Ольга Васькив
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