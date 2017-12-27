Путешествие на выходные: замок города Дубно и уникальная синагога, которая приходит в упадок

Фото: Олег БОЖКО

Хорошая идея для путешествий на праздники - исследовать интересные места Ровенской области. Например, город Дубно. Это один из самых старых городов области. Сейчас - обычный райцентр, но с богатым историческим наследием.

Город находится примерно в 45 километрах от Ровно. К нему регулярно курсируют рейсовые автобусы. Дубно расположился на берегах реки Иква. Многие местные гордятся тем, что город упоминается в древних летописях и датируется 1100 годом. В 1240 году город сожгли во время монголо-татарского нашествия. С тех пор статус города уменьшился, но впоследствии его влияние вновь возобновилось. Территория города расширялась. Здесь активизировалась торговля, местные ремесла. Количество населения также увеличивалось.

Автор: Олег БОЖКО Маршрут выходного дня: город Дубно Ровенской области

Во время Освободительной войны 1648-54 годов, которую возглавлял Богдан Хмельницкий, сюда зашли полки Максима Кривоноса.

Прежде всего в Дубно стоит посетить Замковый комплекс. Здесь сейчас работает Дубенский историко-культурный заповедник. Именно это место больше всего интересует туристов, которые едут в Дубно. Здесь можно заказать экскурсию и прогуляться корпусами величественного здания замка, который становился свидетелем важных исторических событий. Комплекс состоит из двух дворцов князей Острожских и Любомирских. Такжездесь есть два бастиона, надвратный комплекс, замковый двор и другие интересные объекты.

Автор: Олег БОЖКО Маршрут выходного дня: город Дубно Ровенской области

Замок князей Острожских - настоящие гордость города Дубно и всей области. В течение различных периодов своего существования замок неоднократно перестраивали. Замковый комплекс окружали два рва, которые наполняли водой из местной реки. Местные гиды любят подчеркивать факт: за все время своего существования замка, его ни разу не удалось взять штурмом.

Автор: Олег БОЖКО Маршрут выходного дня: город Дубно Ровенской области

Еще одна изюминка города - костел Яна Непомука. Его построили в 1830х годах. Инициатором строительства стал известный в тогдашнем Дубно человек по фамилии Осинский. К сожалению, во времена СССР костел закрыли. В нем обустроили спортзал школы. За это время уникальные внутренние росписи были уничтожены, а фасад сильно пострадал. Теперь костел находится в гораздо лучшем состоянии.

Не менее интересное место в Дубно - местная синагога. К сожалению, она уже долгое время находится в ужасном состоянии. Но даже в такой ситуации заметно величие этого сооружения. По переписи населения 1865, из 7922 жителей города Дубно - 6285 (80%) были лицами еврейской национальности. Поэтому в городе в то время было аж 15 синагог и молитвенных домов, еврейские училища. При синагоге действовал хор.

Автор: Олег БОЖКО Маршрут выходного дня: город Дубно Ровенской области

Говорят, восстановить синагогу согласилась еврейская община, но диалога с местной властью не нашлось. Сейчас власти города практически не вмешивается в ситуацию, а уникальная синагога продолжает буквально распадаться.