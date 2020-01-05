Правительство создаст единый портал для туристов

Портал создадут на базе Министерства культуры, молодежи и спорта. Фото: glavcom.ua

Правительство Украины собирается создать единый туристический портал.

Он будет работать онлайн и в телефонном режиме, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Портал создадут на базе Министерства культуры, молодежи и спорта.

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"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь ", - пояснил Гончарук.

С 1 января 2020 года в Турции с туристов будут взимать налог за проживание в гостиницах. Составит он 2% от стоимости гостиничного номера.