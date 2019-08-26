Показали один из старейших храмов в карпатском стиле

Фото: Анна-Лилия Кокора

Римско-католическая церковь святого Франциска Ассизского находится в селе Гервартов, что в Словакии. В горном массиве словацких Карпат.

Церковь построили в карпатском стиле во второй половине 15 века. Самая старая такого рода церковь в Словакии.

Имеет готический вид, который воплощает его высокая, но тонкая конструкция, необычная для деревянной церкви.

1665 -го в период Реформации ее расписали редкими настенными росписями. Народные мастера изобразили Адаму и Еву в Эдемском саду, борьбу Святого Георгия с драконом. Главный алтарь Девы Марии, Святой Екатерины Александрийской и Святой Варвары изготовили между 1460 и 1470 годами и отреставрировали во второй половине ХХ века.

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Храм-национальная культурная достопримечательность. В списке историко-культурного наследия Юнеско с 2008-го.

Ежедневно открыт для посещения. До сих пор действующий.

Показали курорт, где отдыхала жена Наполеона - купели, находится на высоте 325 метров в северо-восточной части Словакии. Менее чем в 160 км от Ужгорода.