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четверг, 25 февраля 2021 12:54

"Охотятся на альбиносов". Ведущая тревела работала ассистенткой шамана
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Ведущая Ольга Манько во время путешествия до Занзибара нашла экстремальную работу.

"Во время съемок на Занзибаре Максим Узол (соведущий Манько. - Gazeta.ua) договорился, чтобы я работала ассистенткой шамана. Честно говоря, очень скептически отношусь к шаманам, ведьм, экстрасенсов. Но когда ты в чужой стране, а здесь в это верят местные, людям помогают эти ритуалы, то заинтересовывает. Признаюсь, идти на работу я боялась, потому что читала, что в Танзании есть африканцы-альбиносы, на которых охотятся шаманы", - отметила ведущая с тревел-проекта "У кого больше?", которое показывает "Новый канал".

Шаманы используют части тел африканцев-альбиносов в своих ритуалах.

Ведущая работала ассистенткой шамана
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Ведущая работала ассистенткой шамана
Ведущая работала ассистенткой шамана
Ведущая работала ассистенткой шамана
Ведущая работала ассистенткой шамана

"Верят, что руки или ноги альбиносов лечат от многих серьезных болезней. Шла на работу туда, где, теоретически, происходит убийство людей. Особенно жутко стало, когда дети, которые являются помощниками шамана, привели меня к реальной пещеры. Тогда я действительно поверила, что там шаман, а не подставной актер и представление для туристов, как может показаться", - рассказала Манько.

Шаман провел с ведущей обряд очищения, после чего проверил ее силу духа и заставил "подружиться" с большим насекомым. Затем он показал Манько настоящие человеческие останки, которые использует для обрядов.

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"На Занзибаре шаманам доверяют больше, чем врачам. Они здесь лечат как физические, так и душевные болезни. Интересно, что платят люди не деньгами, а какими-то подарками - урожаем, коровой или землей. Мне мой "работодатель" отблагодарил деньгами", - добавила она.

Ведущие Максим Узол и Ольга Манько рассказали о том, как отпраздновали День святого Валентина. Тревел-блогеры отправились в Карпаты для празднования и съемки влога "Зачекинились" для их YouTube-канала.

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