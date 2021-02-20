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суббота, 20 февраля 2021 11:45

"Самый реалистичный кинотеатр". Тревел-блоггеры вспомнили курьезный случай в Карпатах

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Ведущие Максим Узол и Ольга Манько рассказали о том, как отпраздновали День святого Валентина.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Ведущий рассказал, как на них с любимой сошла "лавина"
Ведущий рассказал, как на них с любимой сошла "лавина"

Тревел-блогеры отправились в Карпаты для празднования и съемки влога "Зачекинились" для их YouTube-канала.

"Жили в очень крутых домах-шарах. Они частично прозрачные, поэтому получается сказочная атмосфера. В Украине такое экзотическое жилье есть, возможно, только в 2-3 местах, поэтому мы решили поехать и снять его в Карпатах. Отмечу, что в период путешествия в течение нескольких дней не прекращался мощный снегопад", - рассказал Узол.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Ведущий рассказал, как на них с любимой сошла "лавина"
Ведущий рассказал, как на них с любимой сошла "лавина"

Ведущие реалити "У кого больше", которое транслирует "Новый канал", устроили романтический ужин, зажгли свечи и начали смотреть фильм "Эверест".

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"Смотреть фильмы мы любим на большом экране, поэтому и здесь включили проектор. В кульминационный момент в ленте, где на истощенных людей движется с горы сильная лавина, я понимаю, что слышу эту лавину и у нас. На экране и вокруг нас одновременно появился непонятный шум. А потом - резкая тишина. Я напрягся, Оля испугалась, мы подорвались с кровати и пошли к двери. Боясь, чтобы нас не привалило снегом, Оля выглянула на улицу. Там мы увидели, что под дверью лежит огромная куча снега. Сначала не поняли, что произошло, а потом догадались и расхохотались. Поскольку наш дом - в форме шара, то снег долго на нем не будет лежать. И вот, когда его вес стал критическим, он просто свалился с крыши вниз. Самое интересное, что так совпало: лавина сошла в фильме и, можно сказать, здесь. Теперь смеемся, что у нас был, наверное, лучший 5D-кинотеатр в жизни", - поделился ведущий.

Ведущие Ольга Манько и Максим Узол показали необычный дом в Карпатах. В очередном выпуске своего YouTube-блога они рассказывали о различных локации и развлечения в Карпатах.

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