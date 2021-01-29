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пятница, 29 января 2021 20:38

Блогеры нашли деревянный дом, который построили без единого гвоздя
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Блогеры показали необычный дом
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Блогеры показали необычный дом
Блогеры показали необычный дом
Блогеры показали необычный дом
Блогеры показали необычный дом

Ведущие Ольга Манько и Максим Узол показали необычный дом в Карпатах. В очередном выпуске своего YouTube-блога они рассказывали о различных локации и развлечения в Карпатах.

Пара отправилась в город Яремче, где увидели дом, построенный без использования гвоздей.

"Советуем посетить водопад Пробой, который считается одним из самых глубоководных в Украине. Когда он был высотой 25 м. Но теперь превратился в некие каскады, пороги высотой всего 8 м. Самое интересное находится неподалеку - деревянный дом, построенный без единого гвоздя. Там сейчас разместился ресторан "Гуцульщина", - отметил ведущий "Нового каналу".

Манько заметила на резьбе на окне дома гвозди.

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"Официанты заведения объяснили, что основание дома возвели полностью без гвоздей, а вот уже отделки прикрепляли с их помощью", - добавил Узол.

Ведущие Ольга Манько и Максим Узол показали в своем блоге на YouTube космический объект на Львовщине. Они рассказали, что в Центр космических исследований и связи можно попасть только по предварительной регистрации.

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