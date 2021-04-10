На Мальте туристам будут платить за отдых

На Мальте взялись активно заманивать туристов. Фото: pixabay.com

Власти Мальты будут выплачивать иностранным туристам до 200 евро (6640 грн), если они пробудут на острове не менее 3 дня. Таким образом пытаются привлечь отдыхающих и восстановить туристическую отрасль.

"Большинство ограничений, введенных через коронавирус, власть отменит до 1 июня. Средства за отдых смогут получить те туристы, которые бронируют отпуск через местные гостиницы", - пояснил министр туризма Мальты Клейтон Бартоло, передает Reuters.

Туристы, которые забронируют жилье в 5-звездочном отеле, получат 100 евро от Управления туризма Мальты, а еще 100 заплатит сам отель.

Гости 4-четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, трехзвездочных - 100 евро. Размер выплаты увеличится на 10%, если забронировать отель на маленьком острове Мальты - Гозо, что в 3 км на север от материка.

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2019 года страну посетили примерно 2,7 млн иностранцев, но после того, как в марте 2020-го на Мальте обнаружили вирус, показатели упали более чем на 80%. Схема с выплатами должно увеличить конкурентоспособность отелей Мальты, поскольку международный туризм уже восстанавливается. Ожидается, что деньги получат примерно 35 тыс. посетителей.

Турфирмы часто предлагают поехать на отдых за границу за туром, что стоит до 15 тыс. грн на двоих. Однако обычно по приезду таких туристов ждут неприятные сюрпризы. Об этом Gazeta.ua рассказала владелица туристического агентства Travel Salon Валентина Гембик.