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суббота, 03 апреля 2021 16:05

Чем рискуют украинцы, покупая дешевые туры за рубеж

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Чем рискуют украинцы, покупая дешевые туры за рубеж
Отдыхающим лучше отказываться от слишком дешевых туров. Фото: pixabay.com

Турфирмы часто предлагают поехать на отдых за границу за туром, что стоит до 15 тыс. грн на двоих. Однако обычно по приезду таких туристов ждут неприятные сюрпризы.

Об этом Gazeta.ua рассказала владелица туристического агентства Travel Salon Валентина Гембик.

"Есть туры даже дешевле 15 тысяч гривен, в том числе в Египет с "все включено". Но качество отеля будет весьма сомнительным, питание скромным, море далеко или, если на берегу, то могут возникнуть проблемы с пляжем. Он будет грязным или в собственности других более престижных отелей. Покупая дешевые туры, стоит обязательно учитывать, что в стоимость входят билеты и на отдых останется немного.

Не все турагентства предупреждают о таких нюансах. Часто на форумах встречаются отзывы отдыхающих, которые приехали, а там порваное постельное белье или дыра в стене. Я не рекомендую покупать такие туры, иногда лучше добавить пару тысяч и получить качественный сервис или с таким же бюджетом полететь на меньшее количество дней", - говорит Гембик.

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Женщина не рекомендует и покупать экскурсии на улицах. Лучше воспользоваться услугами профессиональных гидов.

"Гиды от принимающей стороны туроператора профессиональные и обязательно русскоязычные, хотя хотелось, чтобы знали и украинский. Экскурсионный автобус в надлежащем состоянии с водителем, который готов к поездке. Местные турфирмы, которые продают экскурсии на улице, часто работают без лицензии и не несут ответственности за клиентов. Лучше не рисковать здоровьем".

Полное интервью о путешествиях с Валентиной Гембик уже доступно на Gazeta.ua. Она рассказала, в каких странах можно дешево отдохнуть и какие изменения в привычные нам путешествия внесла пандемия коронанавирусу.

Самолет, как вид транспорта, пользуется большой популярностью среди украинцев. Им можно быстрее и комфортнее преодолеть большое расстояние. Но часто после перелетов пассажиры могут столкнуться с проблемами багажа. Чемоданы портят или даже теряют. Gazeta.ua узнала, почему исчезают багажи ​​и что делать в таких случаях.

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