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среда, 28 февраля 2018 16:15

Исследуем Закарпатье: что посмотреть в уютном городке Мукачево
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Фото: Олег БОЖКО

Мукачево - город, в котором точно стоит побывать каждому, кто оказался на Закарпатье. Это, безусловно, один из самых колоритных и уютных городков Украины.

Конечно, наиболее известен город среди туристов благодаря замку Паланок, который находится в окрестностях Мукачево. Замок привлекает путешественников со всех уголков страны. Паланок (или Мукачевский замок) - это ценный исторический и военно-архитектурный памятник Закарпатья 14-17 веков. Замок построили на горе вулканического происхождения высотой 68 метров. Сооружение замка было значительно перестроено подольским князем Федором Корятовичем, а впоследствии - и представителями трансильванского рода Ракоци.

Автор: Олег БОЖКО
 

Впрочем, в городе интересен не только замок. Если вы приехали в Мукачево, то обязательно стоит потратить несколько часов на прогулку по городу. Европейская атмосфера, европейская архитектура с немецким и венгерским привкусом, европейская чистота на улицах - все это позволяет говорить о Мукачево как о маленькой Европе на окраине Украины.

Автор: Олег БОЖКО
 

В городе стоит посмотреть центральную площадь. Здесь сосредоточено много интересных достопримечательностей. В частности, Ратуша. Она была построена в 1904 году. Для здания известный архитектор из Будапешта Янош Бабуля нашел удачное решение, сохранив определенные черты древней средневековой архитектуры.

Автор: Олег БОЖКО
 

Напротив ратуши находится русский драматический театр. Заложен он в 1896 году, а открыт - в 1899-м. На этой это самой площади можно увидеть самый престижный отель Мукачево - "Star", расположенный в здании начала ХХ века. От ратуши в восточном направления начинается проспект Мира - своеобразное мукачевское пешеходное Корзо.

Автор: Олег БОЖКО
 

В глубине одного из дворов на проспекте Мира расположена бывшая резиденция трансильванских князей в Закарпатье. Это роскошный дворец, так называемый "Белый дом", датированный серединой 17 века.

Автор: Олег БОЖКО
 

Конечно, в Мукачево можно найти много уютных кафе на самые разные вкусы. Здесь можно выпить вкусного кофе, попробовать традиционные закарпатские блюда.

Автор: Олег БОЖКО
 

Многие туристы замечали, что цены на проживание и питание в Мукачево ниже, чем в областном центре Закарпатья - Ужгороде. Однако в то же время Закарпатье - один из самых богатых регионов Украины, поэтому цены здесь не так уж и низкие.

Автор: Олег БОЖКО
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