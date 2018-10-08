5 тысяч гривен за ночь - чем дорогие польские курорты привлекают украинцев

Подкарпатское воеводство лежит на границе с Украиной. Это - неширокие дороги, много сел и небольших городков. До выселения во время операции "Висла" 1947 года здесь жили лемки и бойки. Этнические украинские территории занимали половину региона. Сегодня украинцами себя называет 11% жителей Прикарпатья.
Польское Прикарпатья притягивает любителей отдыха на природе. Мягкие линии невысоких Бещад и Бескидов создают ненавязчивый вид. Полюбоваться им можно на Бещадских велосипедных дрезинах. Они появились в 2015 году в селе Угерци Минеральные на 140-летней железнодорожной колеи, которая давно не работала. Механизм велодрезины приходит в движение благодаря силе ног человека. Польская туристическая организация назвала развлечение лучшим туристическим продуктом 2015 года.
Благодаря хорошей экологии и здоровому образу жизни воеводство много лет подряд имеет самую высокую продолжительность жизни: 83 года живет в среднем подкарпатская женщина, более 75 лет - мужчина. Здесь можно улучшить свое самочувствие и отдохнуть в усадьбах зеленого туризма и спа-центрах. Один из таких, четырехзвездочный отель "Арламов", спрятался между карпатских лесов, в 40 км от Пшемысля. День пребывания в отеле осенью стоит 260 злотых - 2 тыс. грн - с человека. В новогоднюю ночь в среднем 700 злотых - 5,3 тыс. грн. На праздники в "Арламов" приезжает много украинцев.
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"После выселения из окружающих территорий во время" Вислы "коренных украинцев местность оставалась дикой и малозаселенной. Поэтому ее выбрали для возведения базы отдыха для коммунистических деятелей, - рассказывает рецепционистка комплекса. - Широко о" Арламове "стало известно в 1982 году, во время военного положения в Польше. Тогда власти привезли сюда вместо тюрьмы лидера "Солидарности" Лех Валенсу. Удерживала девять месяцев. Первоклассные условия, вероятно, были подкупом. Хотели, чтобы был с ними за одно. Леха Валенсу почти каждый год сейчас можно встретить на отдыхе в "Арламове "- ездит на лыжах, рыбачит, гуляет по лесу, фотографируется со всеми желающими".
Прикарпатья насчитывает около 160 виноградников. Здесь действуют небольшие частные винодельни. Местный климат благоприятен для изготовления игристых вин.
"Здесь другой регион Шампань - похожий климат, столько же света и солнца, - рассказывает Ришард Сконтичний, владелец четырехзвездочного отеля "Двор Комборня" в селе Корчина. Мужчина собрал коллекцию вин Карпат. - Местные вина дорогие, их производят мало. Почти все процессы происходят вручную. Стоят в среднем 60 злотых (460 грн. - "Gazeta.ua"). Это вдвое дороже, чем импортированные. Весной их в магазинах не найдете - расходятся ".
Прикарпатская кухня использует кулинарные традиции коренных народов, живших здесь. Прозяки - бещадского печенье на кефире. Имеют яркий привкус соды - "прозы" по-местному. Прозяки - едва сладкие. Самые вкусные еще теплые с чесночным маслом или с творогом и зеленью. Из кухни лемков и бойков здесь остались гречаники. Квашенный зеленый кизил можно попробовать на Фестивале кизила в дендрологический парк в Болестрашице.
"Фестиваль проводим ежегодно в сентябре, - говорит Ева Антоневская, сотрудница парка. - Приезжают тысячи людей со всей Польши. Здесь продают саженцы кизила, мармелад и варенье из него, квашенный кизил. Последний называют "польские оливки". На фестивале широко популяризируют местную кухню. Локальные производители привозят твердые сыры, болестрашицьки хозяйки готовят бигос, гуляш, пирожки с гречкой, пирожные ".
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На Подкарпатье сохранилось много дворцов и усадеб самых известных аристократичных родов. В большинстве из них можно пожить в атмосфере и интерьере прошлого.
Замок в Красичине - один из самых красивых ренессансных дворцов Европы. Имеет парк на 14 га с вековыми дубами и липами. Замок популярный среди влюбленных и свадебных пар. Отель при нем предлагает романтический пакет на выходные за 440 злотых - 3,3 тыс. грн. Включает одну ночевку с завтраком, бутылку вина, вазу фруктов или букет в номере и романтический ужин при свечах.
Регионом проходит "Путь деревянной архитектуры". Он предлагает осмотреть старые деревянные церкви, костелы с деревянной отделкой и деревянную застройку небольших городков. В музее под открытым небом в Сяноку заново построили центральную часть старого подкарпатского города - Галичский рынок. Воссоздали интерьер 100-летней парикмахерской, магазина, часовой мастерской.
Столица Подкарпатского воеводства - Жешув. Это один из крупнейших академических центров Польши. Среди местных студентов много украинцев. Жешув входит в перечень городов, которые стремительно развиваются в стране. С 2006-го его территория выросла почти вдвое.
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