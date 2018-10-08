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понедельник, 08 октября 2018 16:51

5 тысяч гривен за ночь - чем дорогие польские курорты привлекают украинцев
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Улички города Пшемысль
Фото: Анна Балакир
Самая высокая в Польше дамба находится на Солинском озере
Солинское озеро - самое большое в Польше искусственное водохранилище
Осцыпки, или копченный овечий сыр - традиционное блюдо горных жителей Польши
Традиционное польское блюдо - кныш фаршированный картошкой

Подкарпатское воеводство лежит на границе с Украиной. Это - неширокие дороги, много сел и небольших городков. До выселения во время операции "Висла" 1947 года здесь жили лемки и бойки. Этнические украинские территории занимали половину региона. Сегодня украинцами себя называет 11% жителей Прикарпатья.

Автор: Анна Балакир
  Панорама подкарпатского городка в Польще
Панорама подкарпатского городка в Польще

Польское Прикарпатья притягивает любителей отдыха на природе. Мягкие линии невысоких Бещад и Бескидов создают ненавязчивый вид. Полюбоваться им можно на Бещадских велосипедных дрезинах. Они появились в 2015 году в селе Угерци Минеральные на 140-летней железнодорожной колеи, которая давно не работала. Механизм велодрезины приходит в движение благодаря силе ног человека. Польская туристическая организация назвала развлечение лучшим туристическим продуктом 2015 года.

Автор: Анна Балакир
  Дорога велодрезины составляет 6 км в одну сторону
Дорога велодрезины составляет 6 км в одну сторону

Благодаря хорошей экологии и здоровому образу жизни воеводство много лет подряд имеет самую высокую продолжительность жизни: 83 года живет в среднем подкарпатская женщина, более 75 лет - мужчина. Здесь можно улучшить свое самочувствие и отдохнуть в усадьбах зеленого туризма и спа-центрах. Один из таких, четырехзвездочный отель "Арламов", спрятался между карпатских лесов, в 40 км от Пшемысля. День пребывания в отеле осенью стоит 260 злотых - 2 тыс. грн - с человека. В новогоднюю ночь в среднем 700 злотых - 5,3 тыс. грн. На праздники в "Арламов" приезжает много украинцев.

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"После выселения из окружающих территорий во время" Вислы "коренных украинцев местность оставалась дикой и малозаселенной. Поэтому ее выбрали для возведения базы отдыха для коммунистических деятелей, - рассказывает рецепционистка комплекса. - Широко о" Арламове "стало известно в 1982 году, во время военного положения в Польше. Тогда власти привезли сюда вместо тюрьмы лидера "Солидарности" Лех Валенсу. Удерживала девять месяцев. Первоклассные условия, вероятно, были подкупом. Хотели, чтобы был с ними за одно. Леха Валенсу почти каждый год сейчас можно встретить на отдыхе в "Арламове "- ездит на лыжах, рыбачит, гуляет по лесу, фотографируется со всеми желающими".

Автор: Анна Балакир
  Солинское озеро - самое большое в Польше искусственное водохранилище
Солинское озеро - самое большое в Польше искусственное водохранилище

Прикарпатья насчитывает около 160 виноградников. Здесь действуют небольшие частные винодельни. Местный климат благоприятен для изготовления игристых вин.

"Здесь другой регион Шампань - похожий климат, столько же света и солнца, - рассказывает Ришард Сконтичний, владелец четырехзвездочного отеля "Двор Комборня" в селе Корчина. Мужчина собрал коллекцию вин Карпат. - Местные вина дорогие, их производят мало. Почти все процессы происходят вручную. Стоят в среднем 60 злотых (460 грн. - "Gazeta.ua"). Это вдвое дороже, чем импортированные. Весной их в магазинах не найдете - расходятся ".

Автор: Анна Балакир
  Осцыпки, или копченный овечий сыр - традиционное блюдо горных жителей Польши
Осцыпки, или копченный овечий сыр - традиционное блюдо горных жителей Польши

Прикарпатская кухня использует кулинарные традиции коренных народов, живших здесь. Прозяки - бещадского печенье на кефире. Имеют яркий привкус соды - "прозы" по-местному. Прозяки - едва сладкие. Самые вкусные еще теплые с чесночным маслом или с творогом и зеленью. Из кухни лемков и бойков здесь остались гречаники. Квашенный зеленый кизил можно попробовать на Фестивале кизила в дендрологический парк в Болестрашице.

"Фестиваль проводим ежегодно в сентябре, - говорит Ева Антоневская, сотрудница парка. - Приезжают тысячи людей со всей Польши. Здесь продают саженцы кизила, мармелад и варенье из него, квашенный кизил. Последний называют "польские оливки". На фестивале широко популяризируют местную кухню. Локальные производители привозят твердые сыры, болестрашицьки хозяйки готовят бигос, гуляш, пирожки с гречкой, пирожные ".

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На Подкарпатье сохранилось много дворцов и усадеб самых известных аристократичных родов. В большинстве из них можно пожить в атмосфере и интерьере прошлого.

Замок в Красичине - один из самых красивых ренессансных дворцов Европы. Имеет парк на 14 га с вековыми дубами и липами. Замок популярный среди влюбленных и свадебных пар. Отель при нем предлагает романтический пакет на выходные за 440 злотых - 3,3 тыс. грн. Включает одну ночевку с завтраком, бутылку вина, вазу фруктов или букет в номере и романтический ужин при свечах.

Регионом проходит "Путь деревянной архитектуры". Он предлагает осмотреть старые деревянные церкви, костелы с деревянной отделкой и деревянную застройку небольших городков. В музее под открытым небом в Сяноку заново построили центральную часть старого подкарпатского города - Галичский рынок. Воссоздали интерьер 100-летней парикмахерской, магазина, часовой мастерской.

Автор: Анна Балакир
  Галичский рынок в музее под открытым небом в Сяноку
Галичский рынок в музее под открытым небом в Сяноку

Столица Подкарпатского воеводства - Жешув. Это один из крупнейших академических центров Польши. Среди местных студентов много украинцев. Жешув входит в перечень городов, которые стремительно развиваются в стране. С 2006-го его территория выросла почти вдвое.

Автор: Анна Балакир
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