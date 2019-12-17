360 м в высоту и 82 этажа: откроют самый высокий отель в мире

В Дубае откроют самый высокий в мире отель Ciel, который будет иметь 82 этажа и высоту 360 метров.

Отель будет расположен в районе "Дубай Марина".

В Дубае уже есть самый высокий в мире отель - Гевора. Но город настроен побить собственный рекорд, когда отель Ciel откроется в конце 2022 или в начале 2023 года. Новый отель будет на четыре метра выше предшественника-рекордсмена.

В отеле будет 1209 номера класса "люкс", с современным интерьером и зелеными насаждениями.

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TFG | CIEL TOWER from FICTIONAL|PIXEL on Vimeo.

На крыше построят смотровую площадку с видом на город и на остров Пальма Джумейра и залив. Также будет четыре ресторана, бар и самый высокий бассейн в мире.

Какие рестораны откроются в отеле, пока не известно, но пресс-секретарь The First Group заявил, что "вскоре будут объявлены некоторые невероятно захватывающие концепции".

В Нью-Йорке на высоте 345 м над землей построили открытую смотровую площадку со стеклянным "окном" в полу и таким же ограждением. Сооружение получило название "Край". По высоте оно превосходит самые высоко расположенные смотровые площадки города, в том числе и знаменитый Эмпайр-Стейт-Билдинг.