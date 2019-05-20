Соорудили эффектный дом, поражающий оригинальностью

Фото: jenniferbonner.com

Американский дизайнер Дженнифер Боннэр представила свой вариант семейного жилья — дом Haus Gables. Это двухэтажное здание площадью 204 квадратных метра. Находится в городе Атланта американского штата Джорджия.

Изюминкой Haus Gables является асимметричность форм. Прослеживается она как во внешнем, так и во внутреннем оформлении дома. В интерьере привлекает внимание также сочетание неполированного дерева с искусственными материалами и оригинальная цветовая палитра. Указано на официальном сайте дизайнера.

Построен Haus Gables с изготовленных на заказ перекрестно склеенных деревянных панелей. Этот материал является чрезвычайно прочным и надежным. Из него сделаны стены, полы и крыша. В оформлении интерьера дома использовались также бетонно-мраморные плиты. Зонировать пространство позволило чередование цветов.

Внешние стены дома облицованы искусственным кирпичом. Оригинальностью отличается также крыша: имеет 6 шпилей разной высоты.

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В окрестностях города построили не детский дом на дереве. Представляет собой он четыре цилиндрические башни, расположенные на разных уровнях и объединенные в одно здание. Сделан дом преимущественно из древесины.