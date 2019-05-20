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понедельник, 20 мая 2019 13:21

Соорудили эффектный дом, поражающий оригинальностью
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Оформление Haus Gables является нетипичным для традиционного семейного дома.
Фото: jenniferbonner.com
Оформление Haus Gables является нетипичным для традиционного семейного дома.
Оформление Haus Gables является нетипичным для традиционного семейного дома.
Оформление Haus Gables является нетипичным для традиционного семейного дома.
Оформление Haus Gables является нетипичным для традиционного семейного дома.

Американский дизайнер Дженнифер Боннэр представила свой вариант семейного жилья — дом Haus Gables. Это двухэтажное здание площадью 204 квадратных метра. Находится в городе Атланта американского штата Джорджия.

Изюминкой Haus Gables является асимметричность форм. Прослеживается она как во внешнем, так и во внутреннем оформлении дома. В интерьере привлекает внимание также сочетание неполированного дерева с искусственными материалами и оригинальная цветовая палитра. Указано на официальном сайте дизайнера.

Построен Haus Gables с изготовленных на заказ перекрестно склеенных деревянных панелей. Этот материал является чрезвычайно прочным и надежным. Из него сделаны стены, полы и крыша. В оформлении интерьера дома использовались также бетонно-мраморные плиты. Зонировать пространство позволило чередование цветов.

Внешние стены дома облицованы искусственным кирпичом. Оригинальностью отличается также крыша: имеет 6 шпилей разной высоты.

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В окрестностях города построили не детский дом на дереве. Представляет собой он четыре цилиндрические башни, расположенные на разных уровнях и объединенные в одно здание. Сделан дом преимущественно из древесины.

jenniferbonner.com
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