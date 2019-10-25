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пятница, 25 октября 2019 23:28

На огромной высоте построили смотровую площадку со стеклянным полом
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Соорудили площадку на высоте 345м над уровнем земли.
Фото: dailymail.co.uk
Соорудили площадку на высоте 345м над уровнем земли.
Соорудили площадку на высоте 345м над уровнем земли.
Соорудили площадку на высоте 345м над уровнем земли.
Соорудили площадку на высоте 345м над уровнем земли.

В Нью-Йорке на высоте 345 м над землей построили открытую смотровую площадку со стеклянным "окном" в полу и таким же ограждением. Сооружение получило название "Край". По высоте оно превосходит самые высоко расположенные смотровые площадки города, в том числе и знаменитый Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Новая смотровая площадка является модульной конструкцией. Состоит из 15 элементов общим весом 383 тонны. Привезли их из Италии. В Нью-Йорк переправили кораблем. Пишет известное британское издание Dailymail.

Площадь этой площадки составляет почти 700 кв м. Пристроили конструкцию к 100-этажному небоскребу. Опор она под собой не имеет.

Открытие "Края" запланировано на март 2020 года. Вход будет стоить $36-38.

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Новостройка поражает причудливой формой и футуристическим интерьером. За счет необычного дизайна выглядит словно из будущего. Спроектировали ее как 2 отдельные башни, сливающиеся в единое целое и образующие при этом форму куба с пустотой в центре. Отверстие, "прорезающее" здание, имеет асимметричную форму.

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