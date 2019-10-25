На огромной высоте построили смотровую площадку со стеклянным полом

Фото: dailymail.co.uk

В Нью-Йорке на высоте 345 м над землей построили открытую смотровую площадку со стеклянным "окном" в полу и таким же ограждением. Сооружение получило название "Край". По высоте оно превосходит самые высоко расположенные смотровые площадки города, в том числе и знаменитый Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Новая смотровая площадка является модульной конструкцией. Состоит из 15 элементов общим весом 383 тонны. Привезли их из Италии. В Нью-Йорк переправили кораблем. Пишет известное британское издание Dailymail.

Площадь этой площадки составляет почти 700 кв м. Пристроили конструкцию к 100-этажному небоскребу. Опор она под собой не имеет.

Открытие "Края" запланировано на март 2020 года. Вход будет стоить $36-38.

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Новостройка поражает причудливой формой и футуристическим интерьером. За счет необычного дизайна выглядит словно из будущего. Спроектировали ее как 2 отдельные башни, сливающиеся в единое целое и образующие при этом форму куба с пустотой в центре. Отверстие, "прорезающее" здание, имеет асимметричную форму.