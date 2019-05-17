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пятница, 17 мая 2019 16:02

Оригинальная форма и изящный интерьер: показали не детский дом на дереве
16

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Экстерьер и интерьер дома оформили с учетом особенностей окружающего ландшафта.
Фото: malanvorster.co.za
Экстерьер и интерьер дома оформили с учетом особенностей окружающего ландшафта.
Экстерьер и интерьер дома оформили с учетом особенностей окружающего ландшафта.
Экстерьер и интерьер дома оформили с учетом особенностей окружающего ландшафта.
Экстерьер и интерьер дома оформили с учетом особенностей окружающего ландшафта.

В окрестностях южноафриканского города Кейптаун построили роскошный дом на деревянных опорах. Представляет собой он четыре цилиндрические башни, расположенные на разных уровнях и объединенные в одно здание. Автором проекта является местная архитектурная компания Malan Vorster.

Древесина послужила основным материалом для строительства. Благодаря этому жилье идеально вписалось в окружающий ландшафт, пишет homedit.

На нижнем этаже дома находится открытого плана гостиная, объединенная со столовой и кухней. На верхнем — спальня и ванная комната. Снаружи обустроена открытая терраса с обеденной зоной.

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Компания Lumicene представила свой новый проект — модульный дом LUMIPOD. Представляет собой он сборную конструкцию, которую можно при необходимости разобрать и перевезти в любое место. Спроектированный LUMIPOD как 4-звездочный гостиничный номер для отдыха на природе.

homedit.com
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