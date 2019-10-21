Все в розовом: дом куклы Барби воссоздали в реальную величину

Фото: businessinsider.com.au

Трехэтажный особняк оформили в стиле дома мечты куклы Барби. В честь 60-й годовщины культовой игрушки его выставят на сайте аренды жилья Airbnb.

Доступным для аренды особняк будет лишь в течение 2-х дней — с 27 по 29 октября этого года. За одну ночь в нем просят $60, сообщает British Insider.

Находится реальная версия дома мечты Барби на побережье океана в курортном городе Малибу, штат Калифорния. Имеет в себе 2 спальни, 2 ванные, гостиную, рабочую зону, полностью укомплектованную кухню, кинозал и гардеробную с нарядами Барби, пошитыми для человеческого роста.

В интерьере дома преобладают розовые тона. Полотенца, пледы, подушки и подобное украшены монограммами. Снаружи есть безбортний бассейн с несколькими лаундж-зонами и спортивная площадка.

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Мужчина потратил 30 лет на создание миниатюрного дома. Каждую деталь делал вручную. Использовал для этого различные вторичные материалы — от коробки из-под хлопьев до яичных лотков.