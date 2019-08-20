Как из будущего: новостройка поражает причудливой формой и футуристическим интерьером

Фото: beautifullife.info

Основанная выдающимся архитектором Захой Хадид компания завершила новый проект — отель Opus в Дубае. Спроектирован он как 2 отдельные башни, сливающиеся в единое целое и образующие при этом форму куба с пустотой в центре. Отверстие, "прорезающее" здание, имеет асимметричную форму. Это сделано для создания контраста к прямым углам куба.

Всего в отеле 22 этажа. Три верхние из них — это "мост", соединяющий две части здания. Там планируют открыть рестораны. Всего этих заведений будет 12. Часть нижних этажей отдадут под офисы, пишет beautifullife.

Открыть отель планируют в 2020 году. Он войдет в сеть Melia Hotels International, являющуюся одним из лидеров в гостиничной индустрии.

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Дама Заха Хадид — британский архитектор и дизайнер арабского происхождения. Прославилась как "королева кривой", которая "освободила архитектурную геометрию, придав ей совершенно новую выразительную идентичность. Заха Хадид Заха Хадид стала первой женщиной награжденной Притцкеровской премии — самой престижной наградой в области архитектуры. Является представительницей деконструктивизма, для которого характерны визуальная усложненность, неожиданные изломанные линии и нарочито деструктивные формы, а также подчеркнуто агрессивное вторжение в городскую среду . Она