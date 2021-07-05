Звезды сборной Франции поссорились во время Евро

Поль Погба выступает за "МЮ" с лета 2016 года. Фото: REUTERS

Во время Евро-2020/21 в сборной Франции произошел конфликт между игроками.

Во время матча 1/8 финала Евро-2020/21 с командой Швейцарии между собой поссорились полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и защитники "Реала" и "Баварии" Рафаэль Варан и Бенжамен Павар соответственно, сообщает Le Parisien.

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По данным источника, Павар во время матча обратился к Варане и выразил обеспокоенность, что Погба не уходит в оборону. После того как Варан передал эти слова Погбе, последний в ярости подошел к Павару и между игроками возник словесный конфликт. Предполагается, что из-за этого сборная Франции проиграла Швейцарии в серии пенальти.

Игрок "МЮ" извинился перед Вараном в раздевалке, однако это не помогло наладить отношения в команде.

28 июня французы проиграли Швейцарии в серии пенальти и вылетел с 1/8 турнира. Основное время матча завершилось вничью 3:3. В полуфинале турнира между собой сыграют Италия - Испания и Англия - Дания.