Звезды НХЛ войдут в украинскую Залу хоккейной славы

Уэйн Гретцки четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Фото: Gettyimages.com/

Федерация хоккея Украины вместе с новым титульным партнером создаст в следующем году украинскую Залу хоккейной славы.

Участников определять голосованием из числа претендентов, причем представлены будут не только граждане Украины, а и те украинцы, которые стали знаменитыми за океаном, сообщил в Facebook журналист Николай Васильков.

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В Зал славы войдут бывшие звезды НХЛ украинского происхождения - Майк Боси (Михаил Босой), Терри Сочек (Тарас Савчук) и даже Уэйн Грецки(Иван Грецький).

Первым экспонатом для будущего музея Зал славы стало изображение легендарной The Uke Line, первой сугубо украинской тройки НХЛ, которую в "Бостон Брюинз" в 60-х сформировали члены семей эмигрантов из Украины Возраст Стасюк, Бронко Ховат и Джонни Буцик.

Сборная Украины выступает в третьем по силе дивизиона мирового хоккея.

В чемпионате Украины выступает восемь команд. Действующим победителем турнира является "Донбасс"