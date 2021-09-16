Звезды НХЛ войдут в украинскую Залу хоккейной славы

Федерация хоккея Украины вместе с новым титульным партнером создаст в следующем году украинскую Залу хоккейной славы.
Участников определять голосованием из числа претендентов, причем представлены будут не только граждане Украины, а и те украинцы, которые стали знаменитыми за океаном, сообщил в Facebook журналист Николай Васильков.
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В Зал славы войдут бывшие звезды НХЛ украинского происхождения - Майк Боси (Михаил Босой), Терри Сочек (Тарас Савчук) и даже Уэйн Грецки(Иван Грецький).
Первым экспонатом для будущего музея Зал славы стало изображение легендарной The Uke Line, первой сугубо украинской тройки НХЛ, которую в "Бостон Брюинз" в 60-х сформировали члены семей эмигрантов из Украины Возраст Стасюк, Бронко Ховат и Джонни Буцик.
Сборная Украины выступает в третьем по силе дивизиона мирового хоккея.
В чемпионате Украины выступает восемь команд. Действующим победителем турнира является "Донбасс"
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