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воскресенье, 29 августа 2021 13:04

Хоккейный матч с участием украинцев закончился эпичной дракой

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Хоккейный матч с участием украинцев закончился эпичной дракой
Украина проиграла принципиальный поединок. Фото: sport.ua

Хоккейный поединок молодежных сборных Украины и Венгрии на льду броварской арены "Терминал" в рамках международного турнира завершился грандиозным дракой с участием всех полевых игроков, находившихся на площадке.

Столкновения произошли сразу после вбрасывания за 19 секунд до сирены. Украинцы сами бросились в кулачные бои после того, как соперники спровоцировали их пренебрежительными словесными репликами. Об этом сообщает sport.ua

Оппоненты были к этому готовы и завязалась жесткая драка. Показательно, что свои боксерские поединки украинцы выиграли и, получив ответный матч штрафы, покинули площадку с гордо поднятыми головами. Правда, оставили не сразу, потому что существовал риск, что выяснение отношений продолжится и за пределами хоккейной коробки. Только убедившись, что изъятые оппоненты угомонились, их отправили в раздевалки, а игра, которая длилась совокупно почти 3 часа, была завершена.

В общей сложности поединок получился очень эмоциональным и даже грубым. Сумупно украинцы заработали 118, а их оппоненты - 172 минуты штрафа. Из-за травм лед досрочно покинули нападающий хозяев Артем Грабовецкий (во втором периоде) и вратарь гостей Тамаш Антек (в третьем).

Матч завершился победой венгров 4:6. При этом во втором периоде наша команда вырвалась вперед на две шайбы, воспользовавшись мощной численным преимуществом - дважды подряд наши хоккеисты играли впятером против троих соперников, причем один из игроков соперников в обоих случаях отбывал пятиминутный штраф. Однако из-за грубых ошибок в заключительном периоде полученный гандикап украинцы потеряли и в конце проиграли встречу. Дублем в составе сборной Украины отличился Денис Бородай, по шайбе забросили Артем Гребеник и Глеб Варава.

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Победительницей международного турнира в Броварах стала юношеская сборная Беларуси (U18). Беларусы, которые были моложе оппонентов на два года м, представляющие элитный эшелон мирового хоккея, победили украинцев 5:3, венгров - 7:2.

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