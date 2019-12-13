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пятница, 13 декабря 2019 20:11

Звездный российский хоккеист отправил судью в больницу под времени матча НХЛ

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Звездный российский хоккеист отправил судью в больницу под времени матча НХЛ
Александр Овечкин (справа) является горячим сторонником Владимира Путина. Фото: соцсети

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин травмировал судью в матче НХЛ против "Бостона".

34-летний Овечкин в одном из игровых эпизодов в третьем периоде на скорости влетел в рефери Джона Макайзека, который после этого столкновения мгновенно упал на лед. Судья самостоятельно покинул площадку, но позже выяснилось, что он отправился за помощью в больницу, пишет "Проспорт"

Матч завершился со счетом 3: 2 в пользу "Вашингтона".

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Александр Овечкин известен не только своим спортивными заслугами, но и предприниматели президента России Владимира Путина. Хоккеист даже создал организацию "Putin Team", которая помогает молодых хоккеистам.

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13
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