Александр Овечкин (справа) является горячим сторонником Владимира Путина. Фото: соцсети

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин травмировал судью в матче НХЛ против "Бостона".

34-летний Овечкин в одном из игровых эпизодов в третьем периоде на скорости влетел в рефери Джона Макайзека, который после этого столкновения мгновенно упал на лед. Судья самостоятельно покинул площадку, но позже выяснилось, что он отправился за помощью в больницу, пишет "Проспорт"

Матч завершился со счетом 3: 2 в пользу "Вашингтона".

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Александр Овечкин известен не только своим спортивными заслугами, но и предприниматели президента России Владимира Путина. Хоккеист даже создал организацию "Putin Team", которая помогает молодых хоккеистам.