Звездный новичок "Барселоны" заболел коронавирусом

Миралем Пьянич должен вернуться в футбол за две недели. Фото: Reuters

Звездный новичок "Барселоны" 30-летний Миралем Пьянич сдал положительный тест на коронавирус Covid-19.

С футболистом все нормально, босниец находится дома на самоизоляции, сообщает официальный сайт "Барселоны".

"Хочу успокоить всех, кто беспокоился за меня. Я в порядке, и, к счастью, у меня нет симптомов.

Я понял, что нельзя принимать все как должное. Я спокоен и придерживаюсь правил", - написал Пьянич в твиттере.

Пока Пьянич находится в Италии. Его приезд в Барселону ожидается 15 дней. Босниец рискует пропустить старт сезона, который запланирован в Ла Лиге на 12 сентября.

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Летом "Ювентус" и "Барселона" обменялись полузащитниками - в Турин отправился Артур за 72 млн евро, а в обратном направлении отправился Пьянич за 60 млн.