Звездный игрок "Реала" получил жуткую травму

Асенсио может пропустить весь следующий сезон

Полузащитник "Реала" и сборной Испании Марк Асенсио получил серьезную травму во время товарищеского матча с лондонским "Арсеналом".

Асенсио появился на поле сразу после перерыва матча Международного Кубка чемпионов. На 59-й мин. он сравнял счет, а еще через 6 мин. получил повреждения.

По предварительным оценкам, в Марко разрыв крестообразной связки, поэтому игрок пропустит длительный период, сообщает Marca. Не исключено, что 23-летний хавбек вообще пропустит предстоящий сезон. Подробная информация станет известна после тщательного медобследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае звезде "Реала" готовы платить 1 млн фунтов в неделю

Асенсио перешел в "Реал" летом 2015-го из "Мальорки". В прошлом сезоне на клубном уровне он сыграл 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 результативных передач.