Звездный игрок ПСЖ отказался прийти на церемонию празднования чемпионства

Адриен Рабйо проигнорировал празднование чемпионского титула из-за возможен переход в другой клуб.

Опальный полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Адриен Рабйо проигнорировал празднование клубом чемпионского титула в Лиге 1.

Хавбек отказался посетить церемонию, сообщает L'Equipe.

По информации издания, Рабйо стал единственным из приглашенных игроков, кто не посетил чемпионскую вечеринку ПСЖ. На церемонию празднования прибыли даже молодые игроки, а также дисквалифицированы и травмированы исполнители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" готов продать обладателя Золотого мяча и осуществить самый дорогой трансфер в истории футбола

В конце декабря Рабйо запретили появляться в раздевалке ПСЖ и исключили из первой команды. Он отказался продлить контракт с французским грандом и вел переговоры с испанской "Барселоной". Позже трансфер на "Камп Ноу" оказался на грани срыва из-за подписания "блаугранас" Фрэнки де Йонга.