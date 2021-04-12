Звездный форвард "Реала" обманул "Барселону

Вінісіус грає за "Реал" із літа 2018 року. Фото: Getty Images

Форвард сборной Бразилии 20-летний Винисиус обманул "Барселону" и перешел в "Реал".

Футболист признался в любви к каталонскому клубу, но в последний момент перешел к главному конкуренту, рассказал экс-скаут "Барселоны" Андре Кюри.

"На Винисиуса мы вышли на три с половиной года раньше "Реала". Но в конечном итоге его агенты, у которых была договоренность с "Барсой", нас предали.

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Клиентом их компании были мы, а не Мадрид. У нас были замечательные дружеские отношения, вплоть до того, что мы были главными гостями друг у друга на свадьбах и на свадьбах наших детей.

Но в решающий момент мы получили от них нож в спину. За 15 дней до перехода в "Реал" Винисиус говорил, что он фанат "Барселоны", что Неймар его кумир, а Лионель Месси лучше Криштиану Роналду", - заявил Кюри в комментарии Diario Sport.



Летом 2017 года "Реал" подписал Винисиуса за € 45 млн. Игрок в год остался в Бразилии на правах аренды. В сезоне 2020/21 бразилец стал основным игроком "сливочных".

В чемпионате Испании "Реал" идет на 2-м месте отставая от "Атлетико" на 1 очко, а в 1/4 Лиги Европы победил "Ливерпуль" -3:1. Дубль на свой счет записал Винисиус.