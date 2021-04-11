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воскресенье, 11 апреля 2021 00:28

Красавец-гол Бензема помог "Реалу" победить "Барселону"

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Красавец-гол Бензема помог &quot;Реалу&quot; победить &quot;Барселону&quot;
Карим Бензема выступает за "Реал" более 10 лет Фото: Reuters

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал" победил "Барселону" -2:1. Что нужно знать об игре в Мадриде?

"Реал" остался без основных центральных защитников. Серхио Рамос не мог играть из-за травмы, а Рафаэль Варан сдал положительный тест на коронавирус. Ведущий защитник "Барселоны" Жерар Пике восстановился от травмы, но провел всю игру на скамейке запасных.

Погода помогла гостям. Сильный дождь нивелировал преимущество "Барселоны" в технике и создал проблемы в контроле мяча. На первое место вышла физическая подготовка, которая была лучше у "Реала".

"Барселона" пыталась доминировать на поле. Гости контролировали мяч, имели территориальное преимущество. Каталонцам не хватало последнего паса. "Реал" действовал 2-м номером через быстрый переход из обороны в атаку.

Гол-красавец Карима Бензема. В начале матча француз красиво пяткой замкнул фланговую передачу.

Лионель Месси провел слабый матч

Слабая игра Лионеля Месси. Капитан "Барселоны" был малозаметным на поле. Имел 3 хорошие возможности со штрафных, но ни один удар не был опасным.

"Реал" доигрывал в меньшинстве. В конце игры Каземиро получил 2 желтых карточки за несколько минут.

Перекладина спасла хозяев. На последних секундах игры удар Илаша Мориба приняла на себя перекладина ворот "Реала".

Закономерная победа "Реала". Команда Зидана выглядела более убедительно, создала больше моментов у ворот соперника. Не дали "Барселоне" использовать собственные сильные стороны. "Реал" должен был закрывать вопрос победителя раньше, а не доводить игру до нервной концовки.

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После победы "Реал" возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зидана набрала 66 очков и за дополнительным показателям опережает "Атлетико". "Матрасники" свою игру 30 тура против "Бетиса" пройдет в 22:00.

"Барселона" опустилась на 3-е место. Подопечные Рональда Кумана имеют в активе 65 очков.

Автор: Сергей Тищенко
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