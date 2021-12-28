Звездный американский боксер не хочет драться с Ломаченко

Василий Ломаченко остался без всякого чемпионского пояса. Фото: ESPNRingside

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко готов боксировать с американской звездой Джервонтой Дэвисом.

Но украинец сомневается, что такое сражение произойдет из-за политических мотивов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик рассказал, за что отстранили Ломаченко от бокса

"Они (промоутеры Дэвиса – Gazeta.ua) организуют Джервонте только те бои, в которых уверены в его победе. Они делают ему бои только против оппонентов, которых, по их мнению, он точно победит. Я всегда говорил, что готов с ним боксировать. Но это бокс со своей политикой. В его команде знают, чего я стою. Они знают, что я реально опасен", – сказал Ломаченко в комментарии Boxing Insider.

В декабре Василий Ломаченко победил Ричарда Комми. Теперь украинец надеется получить поединок за титул абсолютного чемпиона мира против Джорджа Камбососа. В 2020 году Ломаченко потерял три чемпионских пояса в поединке против Теофимо Лопеса.