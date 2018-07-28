Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров

Фото: социальные сети

Популярные американские рестлерши Амбер О' Нил и Април Хантер стали жертвами хакеров.

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Это случилось после их совместного отдыха на одном из местных курортов. Девушки решили порадовать своих супругов совместной эротической фотосессией. Хотели как лучше – получилось, как всегда: их лесби-снимкам радовался весь интернет.

Девушки были шокированы таким поворотом и через соцсети потребовали от поклонников удалить провокационные кадры. Однако такая просьба еще больше подогрела интерес к спортсменкам.

Недавно жертвой хакеров стала американская звезда серфинга и бикини-модель. Своих интимных фотографий она лишилась перед самой поездкой на отдых.