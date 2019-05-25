Звездная Россия проиграла Финляндии на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею не станет чемпионом мира. В полуфинале россияне со многими звездами НХЛ уступили сборной Финляндии –0:1.
Единственную шайбу на 50 минуте игры забросил Анттила.
Последние минуты игры Россия даже снимала голкипера и выпускала шестого полевого игрока, но это не помогло.
Поражение России стало главной сенсацией чемпионата мира по хоккею. Дело в том, что сборная Финляндии выступала на первенстве мира экспериментальным составом, поскольку более 50 ее звезд отказались от участия в чемпионате мира.
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В другом полуфинале сборная Канады в 20-15 померится силами со сборной Чехии.
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