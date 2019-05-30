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четверг, 30 мая 2019 16:01

Звезда "Челси" - первый игрок в истории, который выиграл все главные международные трофеи

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Звезда &quot;Челси&quot; - первый игрок в истории, который выиграл все главные международные трофеи
Педро завоевал все возможные международной трофеи на клубном уровне.

Вингер "Челси" Педро Родригес собрал у себя рекордное коллекцию различных международных трофеев.

Педро в составе лондонского "Челси" одержал победу в финальном матче Лиги Европы против "Арсенала" и поднял над головой второй по престижности клубный трофей Европы.

Именно этого титула не хватало Педро для полной коллекции всех главных международных трофеев. Теперь испанец стал первым в истории футбола игроком, который получил 6 различных международных наград.

В активе 31-летнего вингера титулы Лиги Европы и Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного Кубка мира, а также трофеи Кубка Европы и Кубка мира по сборной Испании.

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Педро Родригес известен своими выступлениями за "Барселону". С начала сезонов 2015-2016 годов выступал за "Челси".

https://football24.ua
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