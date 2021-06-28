Зубков не сыграет до конца Евро - журналист

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Просмотров: 333
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 603
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 783
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1521
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1134
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 7705
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 549
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 405
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 738
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1314
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Чехия переиграла Нидерланды, проигрывая – 0:2
Чехия переиграла Нидерланды, проигрывая – 0:2
Дания стала первым четвертьфиналистом Евро
Дания стала первым четвертьфиналистом Евро
Почему Ломаченко важно нокаутировать Накатани
Почему Ломаченко важно нокаутировать Накатани
Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира
Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 603
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 360
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 459
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1017
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 369
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
понедельник, 28 июня 2021 09:14

Зубков не сыграет до конца Евро - журналист

  Комментировать
Зубков не сыграет до конца Евро - журналист
Александр Зубков стал одним из лидеров "Ференцароша". Фото: УАФ

Полузащитник "Ференцвароша" 25-летний Александр Зубков не поможет больше сборной Украины на Евро-2020/21.

Полузащитник не успевает восстановиться от повреждения, которое получил в первом матче против Нидерландов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тренер "Реала" назвал главную проблему сборной Украины

"Есть одна не очень хорошая новость. Я говорил с Андреем Шевченко Зубков - нет, не сможет больше играть. Он в сборной остается, чтобы дома не сидеть, здесь он и с тренерами, и с медперсоналом. То есть, ему да легче - после травмы быстрее восстановится и подготовится к сезону. Но одной интригой по составу точно меньше - к сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро ", - рассказал журналист Александр Денисов в эфире "Великого футбола".

29 июня в Глазго сборная Украины сыграет против Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020/21. Начало игры о 22:00.

Защитник "Динамо" Денис Попов из-за травмы икроножной мышцы покинул сборную и отправился в Киев лечить повреждения.

Александр Зубков выступает за "Ференцварош" с лета 2019 года. В Украине играл за "Шахтер" и "Мариуполь".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зубков не сыграет до конца Евро - журналист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Объединились две великие державы

Украина отмечает День Конституции

Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 8010
&quot;П*дарасы, с*ка&quot; - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
"П*дарасы, с*ка" - показали лицо фанатов российского рэпера Басты, который топтался в оккупированном Крыму
6
 Просмотров: 4878
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет Просмотров: 4338
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
 Просмотров: 4257
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
13
 Просмотров: 4050
Спорт
"Арсенал" хочет подписать форварда сборной Украины
"Арсенал" хочет подписать форварда сборной Украины Просмотров: 180
Суркис определился с ценой за Cупрягу
Суркис определился с ценой за Cупрягу Просмотров: 360
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
Франция не сумела обыграть Швейцарию и помогла Украине выйти в четвертьфинал
 Просмотров: 1107
"Формула-1": кто стал победителем восьмого этапа Гран-При
"Формула-1": кто стал победителем восьмого этапа Гран-При Просмотров: 108
Бельгия выбила Португалию
Бельгия выбила Португалию
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
11
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
3
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
3
Почему Германия не хочет давать Украине оружие
3
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
2
Зеленский спросил кандидатов на пост канцлера Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО
Голосов: 147
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть