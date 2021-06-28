Зубков не сыграет до конца Евро - журналист

Александр Зубков стал одним из лидеров "Ференцароша". Фото: УАФ

Полузащитник "Ференцвароша" 25-летний Александр Зубков не поможет больше сборной Украины на Евро-2020/21.

Полузащитник не успевает восстановиться от повреждения, которое получил в первом матче против Нидерландов.

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"Есть одна не очень хорошая новость. Я говорил с Андреем Шевченко Зубков - нет, не сможет больше играть. Он в сборной остается, чтобы дома не сидеть, здесь он и с тренерами, и с медперсоналом. То есть, ему да легче - после травмы быстрее восстановится и подготовится к сезону. Но одной интригой по составу точно меньше - к сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро ", - рассказал журналист Александр Денисов в эфире "Великого футбола".

29 июня в Глазго сборная Украины сыграет против Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020/21. Начало игры о 22:00. Защитник "Динамо" Денис Попов из-за травмы икроножной мышцы покинул сборную и отправился в Киев лечить повреждения. Александр Зубков выступает за "Ференцварош" с лета 2019 года. В Украине играл за "Шахтер" и "Мариуполь".