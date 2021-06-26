Показали, как сборная готовится к игре со Швецией

Вероятно, Украина сыграет со Швецией в синей форме. Фото: Reuters

Сборная Украины продолжает готовиться к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швеции.

В сети показали очередную тренировку наших футболистов. Один из сборников - Денис Попов получил травму и уже отправился в Киев. Зато на пути к восстановлению находится вингер Александр Зубков, который начал легкие тренировки.

Новое упражнение тренеры придумали для вратарей нашей команды. Его уже с успехом выполнили Андрей Пятов и Георгий Бущан.

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Сборная Украины сыграет матч 1/8 финала против Швеции в шотландском Глазго. Матч начнется в 22:00. Ранее команды встречались между собой 4 раза. Дважды побеждала Украины, один раз - Швеция. Еще одна игра завершилась вничью.