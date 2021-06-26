Тренер "Реала" назвал главную проблему сборной Украины

Карло Анчелотти является одним из лучших тренеров современности. Фото Рейтер

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти в разговоре о лучших командах на Евро вспомнил Украину и ее главный игровой недостаток.

Анчелотти сказал, что хоть и игра Украины заслуживает похвалы, однако у сборников Шевченко есть одна проблема – их внимание рассеивается по ходу игры" – цитирует слова Анчелотти AS

"Я хотел бы вспомнить Украину Шевченко и Тассотти, которая сумела пройти в плей-офф Евро-2020. У игроков из этой страны только один дефект: они имеют проблемы с концентрацией внимания на протяжении всего матча".

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Анчелотти во время тренерской работы в "Милане" был знаком с Шевченко. Итальянец тренировал легенду украинского футбола с 2001 по 2006-й и в 2008 году. Сборная Украина вышла из группы в плей-офф евро, проиграв два матча. В 1/8 финала подопечные Шевченко встретятся со Швецией.