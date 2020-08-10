Зозуля стал лучшим игроком "Альбасете"

Украинский форвард испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля стал лучшим футболистом команды в прошлом сезоне.
Награду присуждает культурная ассоциация Альбасете наиболее ценному игроку клуба в сезоне, сообщает "24 канал".
Украинец получил награду второй раз в карьере. Впервые он был признан самым ценным игроком "Альбасете" по итогам сезона 2017/18.
По результатам прошлого сезона команда Зозули смогла сохранить прописку в Сегнуде на следующий сезон.
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Роман Зозуля в прошлом сезоне провел за "Альбасете" в Сегунде 38 матчей. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.
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