Турецкий клуб выгнал форварда сборной Украины

Артем Кравец выступал в Турции с начала 2018 года. Фото: УАФ

Турецкий "Кайсериспор" хочет избавиться от форварда сборной Украины Артема Кравца.

Руководство "желто-красных" уже сообщило футболисту, что не рассчитывает на его помощь в новом сезоне, и попросило искать новую команду, утверждает FootballArena.

"Кайсериспор" не может позволить себе сохранить Кравца из-за размера его зарплаты. Агент футболиста уже начал поиски новой команды.

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В нынешнем сезоне Артем Кравец забил 8 голов в 19 матчах в турецкой Суперлиге. Его команда вылетела из высшего дивизиона чемпионата Турции.