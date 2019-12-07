Зозуля пропустит матч чемпионата Испании из-за болельщиков-коммунистов

Роман Зозуля в прошлом году забил 11 мячей за свой клуб

Украинский форвард Роман Зозуля, который выступает за "Альбасете", может пропустить следующий матч в Сегунде против "Райо Вальекано".

О том, что украинец может не сыграть в этом поединке говорится в сообщении ТСН.

Причиной такого решения 30-летнего футболиста является негативное отношение со стороны болельщиков соперника, которые в феврале 2017 назвали его "нацистом" и приписывали связи с ультраправыми организациями в Украине.

Отметим, что это произошло после перехода Зозули в состав именно "Райо Вальекано". Тогда Роман-за этого инцидента вынужден был вернуться в "Бетис".

На следующей неделе тренерский штаб "Альбасете" должен определить, стоит ли брать Зозулю на эту дуэль.

В этом сезоне на счету Зозули 16 матчей, три забитых гола и одна результативная передача.

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Болельщики "Райо Вальекано" являются сторонниками коммунистов и славятся своими ультралевыми взглядами.