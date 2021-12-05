Зозуля отличился в Испании

В нынешнем сезоне Зозуля забивает нечасто. Фото: "Фуэнлабрада"

В поединке 19-го тура испанской Сегунды "Фуэнлабрада" встречалась с "Альмерией". Весь матч в составе "Фуэнлабрады" на поле провел украинский форвард Роман Зозуля.

В начале второго тайма украинец открыл счет в матче. Однако, хозяева поля не сумели удержать победный результат: матч завершился вничью со счетом 1:1. Сообщает sport.ua

В текущем сезоне Зозуля провел за "Фуэнлабраду" 17 матчей, забив два гола и сделав две результативные передачи.

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В турнирной таблице Сегунды команда украинца идет в зоне аутсайдеров (19-е место). Предыдущие 4 сезона Роман отыграл за "Альбасете".