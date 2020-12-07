Зозуля остался без тренера

Роман Зозуля выступает за "Альбасете" уже 3 сезона. Фото: Marca

"Альбасете" украинского форварда Романа Зозули остался без главного тренера.

Испанский клуб отправил в отставку Арица Лопеса Гарая на фоне провальных результатов, сообщает официальный сайт команды.

Специалист возглавил "Альбасете" в октябре, заменив Лукаса Алькараса. Смена тренера не принесла желаемых изменений - Лопес Гарай провел 12 матчей, из которых 2 выиграл, 6 проиграл и 4 свел к ничьей. Команда уже 9 матчей подряд не может одержать победу и расположилась на дне Сегунды.

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12 декабря "Альбасете" сыграет гостевой матч против "Кастельйона". Команда Романа Зозули имеет 11 очков после 17 матчей и занимает последнее 22-е место в турнирной таблице.