Житомирское "Полесье" подписало футболиста, игравшего в ЛНР

Алексей Лобов 3 года играл в чемпионате так называемой ЛНР. Фото: ФК "Авангард"

Новичок Первой лиги житомирское "Полесье" подписало игрока краматорского "Авангарда" 23-летнего Алексея Лобова.

Ультрас клуба узнали, что у футболиста скандальное прошлое, сообщает sport.ua.

До 2013 года Лобов числился во второй команде алчевской "Стали", но после начала войны в Донбассе остался на оккупированной территории и выступал в чемпионате так называемой ЛНР.

Лобов сменил четыре клуба, которые выступают в чемпионате непризнанной республики - "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, ЦСКА НМ Перевальский и "Далевец" Луганск. Затем он переехал в Краматорск и с 2017 года играл в местном "Авангарде".

Руководство "Полесья" уже знает об инциденте, но пока его не комментирует и Лобов до сих пор остается в составе житомирян.

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По итогам прошлого сезона "Полесье" оформило выход в Первую лигу. К сезону 2020/21 команду готовит новый главный тренер Сергей Шищенко.