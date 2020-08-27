"Шахтер" проиграл в Москве команде Семина

"Локомотив" спас игру за 4 минуты до конца. Фото Униан

27 августа 2003 года донецкий "Шахтер" играл в Москве ответный матч последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского "Локомотива". Первая встреча в Донецке завершилась в пользу украинского клуба - 1:0.

"Шахтер" плохо начал. Уже на 19-й минуте обрезался защитник дончан и Ашветия после серии передач открыл счет.

На последней минуте тайма защитники горняков снова упустили после подачи углового грузинского форварда и он сделал счет - 2:0.

Мариуш Левандовский успел вставить ногу и протолкнуть с двух метров мяч в сетку ворот

Горняки бросились отыгрываться и за 15 мин. до конца игры Мариуш Левандовский снова после подачи углового успел вставить ногу и протолкнуть с 2 м мяч в сетку ворот голкипера Овчинникова.

Однако подопечные Семина одержали-таки победу с нужным счетом. Арбитр придумал пенальти на 86-й минуте и Игнашевич пробил на силу. Плетикоса бросился в угол и не имел шансов парировать удар - 3:1.

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В то лето за "Шахтер" дебютировал молодой Дарио Срна, который впоследствии станет капитаном и будет играть за горняков до 35 лет.