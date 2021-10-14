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четверг, 14 октября 2021 22:02

Зинченко залечил травму

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Зинченко залечил травму
Александр Зинченко уже пять лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

Игрок сборной Украины 24-летний Александр Зинченко восстановился от травмы.

Футболист "Манчестер Сити" вернулся к тренировочному процессу, сообщает официальный сайт "горожан".

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Украинец получил повреждение перед матчем пятого тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" и усугубил травму в матче Лиги чемпионов против "Лейпцига" за чего пропустил октябрьские матчи сборной Украины против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

16 октября "Манчестер Сити" сыграет в матче чемпионата Англии против "Бернли", а за три дня на выезде в Лиге чемпионов против "Брюгге".

Сборная Украины проведет свой следующий матч 16 ноября против боснийцев в последнем тура квалификации к Кубку мира.

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