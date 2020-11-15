Зинченко закрыл страницу в инстаграм. Взбешенные фанаты желают смерти ему и семье

Александр Зинченко является одним из самых популярных игроков сборной. Фото Рейтер

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на критику в его сторону после матча с Германией (1:3).

"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать.

К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", – написал Зинченко.

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Зинченко закрыл свою страницу в инстаграме, сделав ее доступной только для подписчиков.