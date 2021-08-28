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суббота, 28 августа 2021 16:59

Зинченко взял участие в избиении "Арсенала"

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Зинченко взял участие в избиении &quot;Арсенала&quot;
Зинченко сыграл самый долгий отрезок с начала чемпионата. Фото: Reuters

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав на матч 3-го тура АПЛ с "Арсеналом". Встреча закончилась победой "Манчестер Сити" со счетом - 4:0

24-летний украинец начал встречу на скамейке запасных, а в перерыве заменил Кайла Уокера. На момент выхода Зинченко "Манчестер Сити" играл в большинстве и побеждал со счетом 3:0.

До этого в текущем сезоне футболист сыграл 12 минут в официальных матчах за английский клуб, выйдя на замену во встрече 1-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:1).

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Встречу за Суперкубок Англии против "Лестера" (0:1) игрок пропустил, а матч 2-го тура АПЛ против "Норвича" (5:0) провел в запасе. Зинченко сыграл 5 матчей на чемпионате Европы-2020.

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