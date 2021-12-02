Зинченко впервые сыграл за "Ман Сити" в стартовом составе

Александр Зинченко уже пять лет играет в составе "Манчестер Сити". Фото: REUTERS

В матче 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде победил "Астон Виллу" – 2:1.

"Городене" еще в первом тайме оформили комфортное преимущество: отличились Рубен Диаш и Бернарду Силва, сообщает "Спорт Арена".

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После перерыва хозяева отыграли один мяч усилиями Олли Уоткинса, но больше их не хватило.

Украинский защитник "Сити" Александр Зинченко впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе команды в матче АПЛ и провел на поле всю игру.

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джерард возглавил "Астон Виллу" в ноябре 2021 года. После этого матча "Манчестер Сити" набрал 32 очка и продолжает занимать второе место в турнирной таблице. "Астон Вилла" находится на 13-й позиции, в активе команды 16 очков.