Зинченко с делегацией "Манчестер Сити" сделали подарки больным детям

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в составе делегации клуба в канун Рождества посетил Королевскую детскую больницу города Манчестера. Визит носил благотворительный характер.
Футболисты "Манчестер сити", а также главный тренер команды Хосеп Гвардиола пообщались с детьми, которые находятся на лечении в больнице и раздали им рождественские подарки.
Spreading the 💙 this Christmas#mancity pic.twitter.com/FgDSIiPKr8— Manchester City (@ManCity) 14 декабря 2018 г.
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В матче с "Борнмутом" (3:1) Александр Зинченко получил тяжелую травму - соперник сломал ему нос.
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