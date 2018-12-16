Зинченко с делегацией "Манчестер Сити" сделали подарки больным детям

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко в составе делегации клуба в канун Рождества посетил Королевскую детскую больницу города Манчестера. Визит носил благотворительный характер.

Автор: "Манчестер Сити"

Футболисты "Манчестер сити", а также главный тренер команды Хосеп Гвардиола пообщались с детьми, которые находятся на лечении в больнице и раздали им рождественские подарки.

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В матче с "Борнмутом" (3:1) Александр Зинченко получил тяжелую травму - соперник сломал ему нос.