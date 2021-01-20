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среда, 20 января 2021 15:00

Зинченко рассказал, где продолжит карьеру

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Зинченко рассказал, где продолжит карьеру
Александр Зинченко заиграл в основе после нового года. Фото Рейтер

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что является профессионалом, поэтому уважает свой контракт с командой и собирается отработать его до конца.

В интервю на YouTube-странице телеканалов "Футбол 1,2,3" наш соотечественник отметил, что в СМИ постоянно появляются различные слухи, но не стоит принимать их близко к сердцу. В нынешнем сезоне Александр принял участие только в 4 матчах английской Премьер-лиги и в 10 поединках во всех турнирах, сделав 1 ассист.

"Я всегда старался быть профессионалом. Во-первых, у меня есть действующий контракт, и я его уважаю, поэтому буду отрабатывать до конца. Разговоры и слухи были, есть и всегда будут, поэтому не нужно обращать на них внимание. Нужно просыпаться, делать свою работу и становиться только лучше", – высказался Зинченко.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в приглашении Александра заинтересованы такие итальянские гранды, как "Ювентус" и "Наполи". Позже стало известно об интересе к украинцу со стороны "Лацио".

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